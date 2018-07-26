İntihar hadisesi

Kendisi ve ablasının borçları yüzünden zor günler geçiren Hadise, geçtiğimiz gün ortaya atılan iddiayla şoke oldu. 32 yaşındaki popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.
Gülnihal Hanım, iddiaya göre "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, doktora götürmüyorsunuz" diye not bırakıp çok sayıda uyku hapı içti. Popçunun basın danışmanı, Gülnihal Hanım'ın gıda zehirlenmesi yaşadığını açıklarken Hadise'nin sessiz kalması ise "İddia doğru mu?" dedirtti.
Gülnihal Hanım, iddiaya göre "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, doktora götürmüyorsunuz" diye not bırakıp çok sayıda uyku hapı içti. Popçunun basın danışmanı, Gülnihal Hanım'ın gıda zehirlenmesi yaşadığını açıklarken Hadise'nin sessiz kalması ise "İddia doğru mu?" dedirtti.
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