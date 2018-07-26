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Annesinin ettiği öne sürülen , konuyla ilgili sessiz kaldı. danışmanı ise ‘ si’ dedi

İntihar hadisesi
Kendisi ve ablasının borçları yüzünden zor günler geçiren Hadise, geçtiğimiz gün ortaya atılan iddiayla şoke oldu. 32 yaşındaki popçunun annesi Gülnihal Açıkgöz'ün intihar girişiminde bulunduğu öne sürüldü.





, iddiaya göre "Benimle hiç ilgilenmiyorsunuz. Rahatsız olduğumu söylüyorum, doktora götürmüyorsunuz" diye not bırakıp çok sayıda uyku hapı içti. Popçunun danışmanı, Gülnihal Hanım'ın gıda zehirlenmesi yaşadığını açıklarken 'nin sessiz kalması ise "İddia doğru mu?" dedirtti.


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  • 26 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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