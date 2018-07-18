Ege'nin incisi Bodrum, dün korku dolu anlara sahne oldu. Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz'ın kızları Leyla ve Yasemin'in yanı sıra yakın dostlarıyla çıkacakları mavi tur, başlamadan zehre dönüştü.
7 milyon dolarlık (yaklaşık 34 milyon lira) lüks motor yat kıyıdan ayrılır ayrılmaz su almaya başladı. Sekiz kişilik grup, büyük panik yaşadı. Teknedekilerin imdadına, yakındaki diğer denizciler koştu. Kıyıdan 10 metre ileride motor bölümünden su alıp batmaya başlayan 'Survivor' isimli teknedekileri çevredekiler zodyak botla tahliye etti. Ucuz atlatılan kazanın halatın dolandığı pervanenin yerinden çıkması sonucu gerçekleştiği öğrenildi.
Zeynep Yılmaz ve beraberindekiler kazadan yara almadan kurtuldu.
EVİ YANIYORDU
Tatili gerilim filmine dönüşen bir diğer isimse sosyetik Melda Kosif oldu. Ailesiyle Yalıkavak'ta keyif çatan Melda Hanım, önceki gün komşu evde çıkan yangınla panikledi.
Kosif, sezonluk işçilerin yaşadığı evden yükselen dumanları korkuyla izledi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Evi yanmaktan son anda kurtulan Kosif, rahat bir nefes aldı.
Doğan Savaş
7 milyon dolarlık (yaklaşık 34 milyon lira) lüks motor yat kıyıdan ayrılır ayrılmaz su almaya başladı. Sekiz kişilik grup, büyük panik yaşadı. Teknedekilerin imdadına, yakındaki diğer denizciler koştu. Kıyıdan 10 metre ileride motor bölümünden su alıp batmaya başlayan 'Survivor' isimli teknedekileri çevredekiler zodyak botla tahliye etti. Ucuz atlatılan kazanın halatın dolandığı pervanenin yerinden çıkması sonucu gerçekleştiği öğrenildi.
Zeynep Yılmaz ve beraberindekiler kazadan yara almadan kurtuldu.
EVİ YANIYORDU
Tatili gerilim filmine dönüşen bir diğer isimse sosyetik Melda Kosif oldu. Ailesiyle Yalıkavak'ta keyif çatan Melda Hanım, önceki gün komşu evde çıkan yangınla panikledi.
Kosif, sezonluk işçilerin yaşadığı evden yükselen dumanları korkuyla izledi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü. Evi yanmaktan son anda kurtulan Kosif, rahat bir nefes aldı.
Doğan Savaş
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