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Vefa örneği

Tatlıöz, klibi için “Dostlarımla güzel bir anı oldu” dedi.

Vefa örneği
Popçu Bahadır Tatlıöz'e meslektaşlarından büyük destek... 'Su Yolunu Bulur' albümünün ikinci klibini 'Yangınlar Var' şarkısına çeken popçuya Aydın Kurtoğlu ve Gökhan Tevek eşlik etti.
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