Popçu Bahadır Tatlıöz'e meslektaşlarından büyük destek... 'Su Yolunu Bulur' albümünün ikinci klibini 'Yangınlar Var' şarkısına çeken popçuya Aydın Kurtoğlu ve Gökhan Tevek eşlik etti.
Vefa örneği
Tatlıöz, klibi için “Dostlarımla güzel bir anı oldu” dedi.
Etiketler: Bahadır Tatlıöz
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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