İlan-ı aşk

Yakışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz'la geçtiğimiz gün İstanbul Kilyos'taki samimi eğlencesi TAKVİM sayesinde deşifre olan Eliz Sakuçoğlu'ndan sürpriz hamle geldi. Murat Boz ile 8 yıllık aşkını 2014'te bitirdikten sonra özel hayatında aradığı mutluluğu bir türlü bulamayan güzel stil danışmanının kendisinden 7 yaş küçük oyuncuyla yakınlaşması, sosyal medyaya damga vurmuştu. 34 yaşındaki stil danışmanının Daymaz'la plaj partisindeki samimi hallerinin sosyal medyada yankısı sürerken Sakuçoğlu, eğlenceden sadece birkaç saat sonra olay bir paylaşıma imza attı. Instagram'daki cüretkar pozlarıyla adından söz ettiren Sakuçoğlu, Daymaz'ın kucağında yatarken çektiği kareyi takipçileriyle paylaştı.
ŞAPKA ELE VERDİ
Ünlü stil danışmanı, 24 yaşındaki oyuncunun yüzünü gizlediği bu kareye İngilizce "Ben, yaslanacak bir omuz ve sessizlik" notu düştü. Daymaz'ı ise esmer teni şapkası ve karın kasları ele verdi. Güzel stil danışmanı, sosyal medyada bomba etkisi yaratan bu paylaşımıyla Ekin Mert Daymaz'la aşk yaşadığını itiraf etmiş oldu...
DOĞAN SAVAŞ
ŞAPKA ELE VERDİ
Ünlü stil danışmanı, 24 yaşındaki oyuncunun yüzünü gizlediği bu kareye İngilizce "Ben, yaslanacak bir omuz ve sessizlik" notu düştü. Daymaz'ı ise esmer teni şapkası ve karın kasları ele verdi. Güzel stil danışmanı, sosyal medyada bomba etkisi yaratan bu paylaşımıyla Ekin Mert Daymaz'la aşk yaşadığını itiraf etmiş oldu...
DOĞAN SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.