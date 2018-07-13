Merve Boluğur, önceki gün Etkin Ünal'la Çeşme'deydi. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aşk orucunu bozduğu Hakan Sabancı'nın ihanet ettiği oyuncu, Ünal'la çektiği selfie'yi de paylaştı. Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık evliliğini 7 ay önce bitiren Ünal'ın Boluğur'la bu karesi "Kırık kalpler buluşması" dedirtti.
Kırık kalpler buluştu
Etiketler: Merve Boluğur , murat dalkılıç , kırık , Tugay Kerimoğlu
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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