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kalpler buluştu

Kırık kalpler buluştu
Merve Boluğur, önceki gün Etkin Ünal'la Çeşme'deydi. Murat Dalkılıç'tan boşandıktan sonra aşk orucunu bozduğu Hakan Sabancı'nın ihanet ettiği oyuncu, Ünal'la çektiği selfie'yi de paylaştı. Tugay Kerimoğlu ile 25 yıllık evliliğini 7 ay önce bitiren Ünal'ın Boluğur'la bu karesi "Kırık kalpler buluşması" dedirtti.

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