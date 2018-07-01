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'daki güzel

Romadaki güzel
Ünlü İtalyan markası Bvlgari, önceki gün ülkenin başketi 'daki Stadio dei Marmi'de parti ve akşam yemeği konseptli bir etkinlik düzenledi. Bella Hadid'in baş misafir olarak yer aldığı geceye, aralarında model , oyuncu Laura Harrier, Sylvia Hoeks, ve 'nın da bulunduğu isimler katıldı. Şıklık yarışının yaşandığı etkinlikte Hadid, Versace marka elbisesiyle göz doldurdu. Hadid, "Roma'yı çok seviyorum. Bu kent bana huzur veriyor" dedi.
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