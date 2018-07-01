Ünlü İtalyan markası Bvlgari, önceki gün ülkenin başketi Roma'daki Stadio dei Marmi'de parti ve akşam yemeği konseptli bir etkinlik düzenledi. Bella Hadid'in baş misafir olarak yer aldığı geceye, aralarında model Lily Aldridge, oyuncu Laura Harrier, Sylvia Hoeks, Eva Green ve Jon Kortajarena'nın da bulunduğu isimler katıldı. Şıklık yarışının yaşandığı etkinlikte Hadid, Versace marka elbisesiyle göz doldurdu. Hadid, "Roma'yı çok seviyorum. Bu kent bana huzur veriyor" dedi.
Roma'daki güzel
Etiketler: Lily Aldridge , Eva Green , Jon Kortajarena , Roma
- 01 Temmuz 2018, Pazar
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.