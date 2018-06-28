Ortaklar gecelerde

Başarılı şarkıcı Edis Görgülü ve Emina Jahovic önceki akşam Akmerkez Serafina'da görüntülendi. Birlikte düet yapan ikili, önümüzdeki ay piyasaya çıkacak şarkının ismini ise gizli tuttu. Genç şarkıcıyla vedalaşan Emina Jahovic, daha sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.