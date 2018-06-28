Başarılı şarkıcı Edis Görgülü ve Emina Jahovic önceki akşam Akmerkez Serafina'da görüntülendi. Birlikte düet yapan ikili, önümüzdeki ay piyasaya çıkacak şarkının ismini ise gizli tuttu. Genç şarkıcıyla vedalaşan Emina Jahovic, daha sonra aracına binerek evinin yolunu tuttu.
Ortaklar gecelerde
Etiketler: Edis Görgülü , Emina Jahovic
- 28 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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