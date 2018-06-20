Kazık sezonu açıldı

Yaz sezonunun açılmasıyla Bodrum Türkbükü'ndeki işletmeciler, fiyatları şişirdi. Kazık mönüsüyle ünlü mekanlardan biri de Melengeç Türkbükü oldu. Önceki akşam sevgilisi Metin Aşık'la mekana giden Gökçen Paprika, gelen hesapla şok geçirdi.
Paprıka, akşam yemeğinin kişi başı 450 lira olduğu mekana ateş püskürdü. Güzel işletmeci, alkolsüz ve müziksiz bir yemeğin bu kadar pahalıya sunulmasını "Türkbükü'nün yeni kazık mekanı hayırlı olsun" diye eleştirdi.
Paprıka, akşam yemeğinin kişi başı 450 lira olduğu mekana ateş püskürdü. Güzel işletmeci, alkolsüz ve müziksiz bir yemeğin bu kadar pahalıya sunulmasını "Türkbükü'nün yeni kazık mekanı hayırlı olsun" diye eleştirdi.
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