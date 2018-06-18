Baba mutluluk

SEVGİ DOLU KUTLAMA
ÜNLÜ oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan Babalar Günü'ne özel duygusal paylaşım… Kızlarına 6 aylık hamile olan sosyetik güzel, oğulları Emir Aras'la ABD'de tatil yaptığı eşinin Babalar Günü'nü şu mesajla kutladı: "Ben böyle bir kocaya sahip olduğum için; çocuklar böyle bir babaya sahip oldukları için çok şanslıyız. Biri karnımda diğeri kucağımda seni çok seviyoruz."
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