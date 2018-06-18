;
Yol Durumu
  1. Unutkan Hadise
  2. Ünlü oyuncu aşkını böyle duyurdu

Baba mutluluk

Magazin dünyasının ünlüleri ’nü sevinçle kutladı. Kimi çocuğuyla poz verdi kimi de dünyaya gelmesini heyecanla beklediği bebeğine duygu dolu mesaj yolladı

Baba mutluluk


SEVGİ DOLU KUTLAMA
ÜNLÜ oyuncu Engin Altan Düzyatan'ın eşi Neslişah Alkoçlar'dan 'ne özel duygusal paylaşım… Kızlarına 6 aylık hamile olan sosyetik güzel, oğulları Emir Aras'la ABD'de tatil yaptığı eşinin Babalar Günü'nü şu mesajla kutladı: "Ben böyle bir kocaya sahip olduğum için; çocuklar böyle bir babaya sahip oldukları için çok şanslıyız. Biri karnımda diğeri kucağımda seni çok seviyoruz."
Etiketler: , , , , , , , ,
  • 18 Haziran 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ