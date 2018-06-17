Önceki akşam Kıbrıs'taki Merit Park Hotel'de konser veren Sıla, şıklığıyla göz doldurdu. Güzel şarkıcının tercihi George Clooney'nin avukat eşi Amal Clooney'nin daha önce giydiği Johanna Ortiz imzalı puantiyeli kıyafet oldu. Siyah ve beyaz elbisenin fiyatı ise 13 bin lira.
Sıla’dan havalı pişti
Etiketler: George Clooney , Amal Clooney , Kıbrıs , Sıla
- 17 Haziran 2018, Pazar
- Gazete
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