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’dan havalı pişti

Sıla’dan havalı pişti
Önceki akşam Kıbrıs'taki Merit Park Hotel'de konser veren Sıla, şıklığıyla göz doldurdu. Güzel şarkıcının tercihi George Clooney'nin avukat eşi Amal Clooney'nin daha önce giydiği Johanna Ortiz imzalı puantiyeli kıyafet oldu. Siyah ve beyaz elbisenin fiyatı ise 13 bin lira.



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