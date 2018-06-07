Hollywood'un efsane ismi Clint Eastwood, tam altı yıl sonra setlere dönme kararı aldı. 88 yaşındaki yıldız, önceki gün film setinde objektiflere takıldı. Bradley Cooper gibi isimlerin de rol alacağı 'The Mule' adlı filmin aynı zamanda yönetmenliğini de üstlenecek olan efsane yıldız, 80'li yaşlarında yalnız ve sahip olduğu işini kaybeden Earl Stone rolüyle karşımıza çıkacak...
88 yaşında sete döndü
Etiketler: Clint Eastwood , Bradley Cooper
- 07 Haziran 2018, Perşembe
- Gazete
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