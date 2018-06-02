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184 ajanla

ve çiftinin ’da yapacağı için 184 MI6 ajanının görev yapacağı ortaya çıktı... Balayının maliyetinin de 3 milyon dolar olacağı iddia edildi...

184 ajanla balayı
19 Mayıs 2018'de görkemli bir törenle dünya evine giren ve çiftinin için tercih ettiği rota, kızgın kumlardan serin sulara atlayacakları bir tropikal ülke olmadı. İddialar o yönde olmasına rağmen, güvenlik nedeniyle tercih edildi. Kanada'nın Alberta eyaletinde balayı günlerinin tadını çıkarmaya hazırlanan çift, Fairmont Jasper Park Lodge otelinde lüks bir ahşap evde konaklayacak. Çiftin konaklayacağı otel daha önce kraliyet ailesi tarafından dört kez ziyaret edilmiş ve son ziyareti 2005 yılında Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi gerçekleştirmişti. Burada dikkat çeken ayrıntı ise çiftin güvenliğiyle ilgili oldu. 184 MI6 ajanının görev yapacağı 7 günlük balayı için Kanada'dan da özel bir ekibin Fairmont Jasper Park Lodge çevresinde olacağı belirtildi. Ajanların konaklama giderlerinin de dahil edildiğinde balayı masrafının 3 milyon doları bulacağına dikkat çekildi.


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  • 02 Haziran 2018, Cumartesi
  • Gazete
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