19 Mayıs 2018'de görkemli bir törenle dünya evine giren Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin balayı için tercih ettiği rota, kızgın kumlardan serin sulara atlayacakları bir tropikal ülke olmadı. İddialar o yönde olmasına rağmen, güvenlik nedeniyle Kanada tercih edildi. Kanada'nın Alberta eyaletinde balayı günlerinin tadını çıkarmaya hazırlanan çift, Fairmont Jasper Park Lodge otelinde lüks bir ahşap evde konaklayacak. Çiftin konaklayacağı otel daha önce kraliyet ailesi tarafından dört kez ziyaret edilmiş ve son ziyareti 2005 yılında Kraliçe 2. Elizabeth ve eşi Prens Philip gerçekleştirmişti. Burada dikkat çeken ayrıntı ise çiftin güvenliğiyle ilgili oldu. 184 MI6 ajanının görev yapacağı 7 günlük balayı için Kanada'dan da özel bir ekibin Fairmont Jasper Park Lodge çevresinde olacağı belirtildi. Ajanların konaklama giderlerinin de dahil edildiğinde balayı masrafının 3 milyon doları bulacağına dikkat çekildi.
184 ajanla balayı
Prens Harry ve Meghan Markle çiftinin Kanada’da yapacağı balayı için 184 MI6 ajanının görev yapacağı ortaya çıktı... Balayının maliyetinin de 3 milyon dolar olacağı iddia edildi...
Etiketler: Prens Harry , Prens Philip , Kanada , balayı , Meghan Markle
- 02 Haziran 2018, Cumartesi
- Gazete
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