Hakkında 8 kadının cinsel taciz suçlamasında bulunduğu Morgan Freeman, "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" dedi. Kanada Hükümeti ise cinsel tacizden suçlanan Oscarlı yıldızla, toplu taşıma sistemi seslendirmesi için yaptığı anlaşmayı iptal etti.
Tacizden ‘iptal’ oldu
Etiketler: Morgan Freeman , Kanada , cinsel taciz
- 26 Mayıs 2018, Cumartesi
- Gazete
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