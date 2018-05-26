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Tacizden ‘iptal’ oldu

Tacizden ‘iptal’ oldu
Hakkında 8 kadının suçlamasında bulunduğu Morgan Freeman, "Yanlış anlaşıldıysam özür dilerim" dedi. Hükümeti ise cinsel tacizden suçlanan Oscarlı yıldızla, toplu taşıma sistemi seslendirmesi için yaptığı anlaşmayı iptal etti.
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  • 26 Mayıs 2018, Cumartesi
  • Gazete
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