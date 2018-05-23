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Ha'yat 'a güzel!

Hayat Fatoşa güzel!
Geçtiğimiz günlerde Ege'de yatta keyifteyken paylaşım yapan Fatoş Kabasakal'ın fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı. Güzel model ve oyuncu, önceki gün yaptığı paylaşımla tatilde yalnız olmadığını gözler önüne serdi.



Kabasakal, Ocak ayından beri birlikte olduğu işadamı sevgilisi Erkan Kayhan ile verdiği bu pozla ını ilan etti. Aşkının lüks yatında keyif çatan 35 yaşındaki model, paylaşımına da 'kalp' eklemeyi ihmal etmedi.
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  • 23 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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