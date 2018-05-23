Geçtiğimiz günlerde Ege'de yatta keyifteyken paylaşım yapan Fatoş Kabasakal'ın fotoğraflarının sırrı ortaya çıktı. Güzel model ve oyuncu, önceki gün yaptığı paylaşımla tatilde yalnız olmadığını gözler önüne serdi.
Kabasakal, Ocak ayından beri birlikte olduğu işadamı sevgilisi Erkan Kayhan ile verdiği bu pozla aşkını ilan etti. Aşkının lüks yatında keyif çatan 35 yaşındaki model, paylaşımına da 'kalp' eklemeyi ihmal etmedi.
Kabasakal, Ocak ayından beri birlikte olduğu işadamı sevgilisi Erkan Kayhan ile verdiği bu pozla aşkını ilan etti. Aşkının lüks yatında keyif çatan 35 yaşındaki model, paylaşımına da 'kalp' eklemeyi ihmal etmedi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.