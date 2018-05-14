Yok böyle düğün

Turizm sektörünün önde gelen isimlerinden Rixos Hotelleri'nin sahibi Fettah Tamince'nin oğlu İbrahim Tamince, önceki akşam sevgilisi Miraç Hanım ile görkemli bir düğün töreniyle evlendi. Tamince'nin sahibi olduğu Antalya'daki The Land of Legends Thema Park'ta gerçekleşen düğün, ağızları açıkta bıraktı. Masal gibi bir atmosferde gerçekleşen düğün töreni, iş ve cemiyet dünyasından ünlü konukları büyüledi. Otelin mimarisine uygun bir konseptte düzenlenen düğünde masa düzeninden havai fişek gösterisine ikramlardan dans gösterisine kadar her detay lüksün zirvesindeydi. Yüz binlerce liranın harcandığı düğün, hemen her yıl Antalya'da gerçekleşen Hint düğünlerini akıllara getirdi. Diyar Onar, Yasemin Taciroğlu, Mehmet Korutürk ve Ergin Varlıbaş gibi cemiyet hayatının ünlü isimleri de Antalya'daki görkemli düğünde hazır bulundu.
SOSYETE AKIN ETTİ
Cemiyet hayatının akın ettiği düğünde İbrahim ile Miraç Tamince, mutluluğa 'evet' dedi. Şaşaalı düğünde konuklar ikilinin mutluluğuna şahit oldu.
SOSYETE AKIN ETTİ
Cemiyet hayatının akın ettiği düğünde İbrahim ile Miraç Tamince, mutluluğa 'evet' dedi. Şaşaalı düğünde konuklar ikilinin mutluluğuna şahit oldu.
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