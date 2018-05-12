Tehlikeli kaçamak

Geçtiğimiz ay kendisi gibi oyuncu olan eşi Tuan Tunalı'dan olaylı bir şekilde boşanan Hazal Filiz Küçükköse, yalnızlığa uzun süre dayanamadı! Eski eşi tarafından 'ihanet'le suçlanan 30 yaşındaki Küçükköse, önceki akşam oyuncu Ali Mert Akyüz'le Beşiktaş'taki bir restoranda yemekteydi. Mekan içerisinde hayli samimi olan oyuncu ikili, flaşların patlamasıyla şoke oldu. Yeni aşkıyla altı saat oturduğu mekan çıkışı alkolün etkisiyle ayakta durmakta güçlük çeken Hazal Filiz Küçükköse, mekanda tanıştığı bir kadına tutunarak aracına bindi. Güzel oyuncu, "Hazal Hanım, yeni ilişkiniz hayırlı olsun. Beraberliğiniz yeni mi başladı?" sorusuna yine o klasik yanıtı verdi: "Sadece arkadaşız!" Alkollü şekilde direksiyona geçerek kuralları hiçe sayan Hazal Filiz Küçükköse, bununla da kalmadı. Gece karanlığında aracının farlarını yakmadan Etiler'e giden oyuncu, kazaya davetiye çıkardı.
YOLUNU KAYBETTİ!
Etiler'de durdurduğu araçta 1 saat sevgilisi ve bir arkadaşıyla oturan Küçükköse, gazetecilerin olmadığından emin olduktan sonra arkadaşını taksiye bindirdi. Aşkıyla öpüşen Hazal Filiz Küçükköse, daha sonra Zekeriyaköy'e gitti. Evinin yolunu kaybeden güzel oyuncu, yolu bulma konusunda gazetecilerden yardım istedi. Güzel oyuncu, daha sonra aşkıyla gözden kayboldu.
Mekanda 6 saat oturan ünlü oyuncu, çıkışta ayakta durmakta dahi güçlük çekiyordu.
FARLARI AÇMAYI UNUTTU
Alkollü bir şekilde direksiyona geçen Küçükköse, gece yarısı Beşiktaş'tan Etiler'e kadar da aracının farlarını yakmadan gitti.
Tunalı, eski eşi Küçükköse'yi ihanetle suçlamıştı.
DOĞAN SAVAŞ
YOLUNU KAYBETTİ!
Etiler'de durdurduğu araçta 1 saat sevgilisi ve bir arkadaşıyla oturan Küçükköse, gazetecilerin olmadığından emin olduktan sonra arkadaşını taksiye bindirdi. Aşkıyla öpüşen Hazal Filiz Küçükköse, daha sonra Zekeriyaköy'e gitti. Evinin yolunu kaybeden güzel oyuncu, yolu bulma konusunda gazetecilerden yardım istedi. Güzel oyuncu, daha sonra aşkıyla gözden kayboldu.
Mekanda 6 saat oturan ünlü oyuncu, çıkışta ayakta durmakta dahi güçlük çekiyordu.
FARLARI AÇMAYI UNUTTU
Alkollü bir şekilde direksiyona geçen Küçükköse, gece yarısı Beşiktaş'tan Etiler'e kadar da aracının farlarını yakmadan gitti.
Tunalı, eski eşi Küçükköse'yi ihanetle suçlamıştı.
DOĞAN SAVAŞ
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