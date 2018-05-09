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fenomen
dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın
güzel
oyuncusu Deniz Çakır,
önceki
gün Zorlu AVM
'deydi.
Sade şıklığı ve
duru güzelliğiyle
dikkat çeken
Çakır, set
arası alışveriş
e
çıktığını söyledi.
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