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Set arası

Set arası alışveriş
ATV'nin fenomen dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın güzel oyuncusu Deniz Çakır, önceki gün Zorlu 'deydi. Sade şıklığı ve duru güzelliğiyle dikkat çeken Çakır, set arası e çıktığını söyledi.
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  • 09 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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