Sosyetik Derin Mermerci, önceki akşam annesi Ender Mermerci ile katıldığı davette objektiflere yansıdı. 45 yaşındaki Derin Mermerci ile 64 yaşındaki Ender Hanım, sade şıklıklarıyla bakışları üzerlerine topladı. İkiliyi görenler 'abla-kardeş' benzetmesi yaparken Ender Hanım'ın üzerindeki elbise kızının tasarımıydı...
Abla-kardeş pozu verdiler
Etiketler: derin mermerci , Ender Hanım
- 04 Mayıs 2018, Cuma
- Gazete
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