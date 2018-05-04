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Abla-kardeş pozu verdiler

Abla-kardeş pozu verdiler
Sosyetik Derin Mermerci, önceki akşam annesi Ender Mermerci ile katıldığı davette objektiflere yansıdı. 45 yaşındaki ile 64 yaşındaki Ender Hanım, sade şıklıklarıyla bakışları üzerlerine topladı. İkiliyi görenler 'abla-kardeş' benzetmesi yaparken 'ın üzerindeki elbise kızının tasarımıydı...
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