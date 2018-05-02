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Balayı hatırası

Balayı hatırası
İşadamı Ersin Kayalar ile geçtiğimiz gün Bodrum'da evlenen Siren Ertan, dün ise ipte asılı çamaşırların önünde poz verdi. Sosyetik tasarımcı, fotoğrafın altına "Evliliğinin 2. gününde gelin hanımın günlüğü… 'Halbuki seni 'ya balayına götüreceğim' demişti" diye yazdı.
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  • 02 Mayıs 2018, Çarşamba
  • Gazete
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