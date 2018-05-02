Balayı hatırası

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İşadamı Ersin Kayalar
ile geçtiğimiz gün Bodrum'da
evlenen Siren Ertan,
dün ise ipte asılı
çamaşırların önünde
poz verdi. Sosyetik
tasarımcı, fotoğrafın
altına "Evliliğinin 2. gününde gelin hanımın günlüğü…
'Halbuki seni İtalya
'ya balayına
götüreceğim' demişti"
diye yazdı.
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