Türkiye'nin dev sanatçıları, Mehmetçik için bir araya geldi. Zeytindalı Harekatı başta olmak üzere vatan müdafaası için mücadele eden tüm askerlerimize ithafen hazırlanan türkü, duygu seli yarattı... Sözü ve müziği Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, Yavuz Bingöl ve Ümit Yılmaz, aranjesi Mete Artun imzalı 'Milletin Duası' türküsü, Arter Reklam ve Poll Production iş birliği ile tüm televizyonlarda yayınlanmaya başladı.
DEV İSİMLER AYNI KLİPTE...
Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimlerin seslendiriği türkünün klibinin prodüksiyonu Simurg Stüdyo tarafından yapıldı. Operasyonda şehit düşen askerlerimizi yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla hazırlanılan klip, herkesi duygulandırdı. Kahramanlığı ve hüznü anlatan video klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da sınır karakolunu ziyaret edip kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerine de yer verildi. 'Milletin Duası' klibinin finali ise Cumhurbaşkanımız'ın şehitlikte ettiği duayla sona eriyor.
DİLLERE DESTAN OLDU
'Analar aslanlar doğurur
Vatan aşkıyla yoğurur
Yiğit burada harman olur
Milletine siper olur heyy
Mehmedim cephede vurur
Düşmana dünya dar eder
Düşmesin gönlüne keder
Milletin duası yeter heyy
Yıkar bendin dağlar aşar
Mazlumun sesine koşar
Hak yoluna başın koyar
Mehmedim en can
mehmedim heyy'
DEV İSİMLER AYNI KLİPTE...
Orhan Gencebay, İbrahim Tatlıses, Cengiz Kurdoğlu, Yavuz Bingöl, Sibel Can, Seda Sayan, Alişan, Fettah Can, Kutsi, Metin Şentürk, Elif Buse Doğan gibi ünlü isimlerin seslendiriği türkünün klibinin prodüksiyonu Simurg Stüdyo tarafından yapıldı. Operasyonda şehit düşen askerlerimizi yad etmek, gazilere ve millete şükran sunmak, dualarıyla milletin yanında olanlara teşekkür etmek amacıyla hazırlanılan klip, herkesi duygulandırdı. Kahramanlığı ve hüznü anlatan video klipte, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Hatay'da sınır karakolunu ziyaret edip kamuflajıyla askeri selamladığı görüntülerine de yer verildi. 'Milletin Duası' klibinin finali ise Cumhurbaşkanımız'ın şehitlikte ettiği duayla sona eriyor.
DİLLERE DESTAN OLDU
'Analar aslanlar doğurur
Vatan aşkıyla yoğurur
Yiğit burada harman olur
Milletine siper olur heyy
Mehmedim cephede vurur
Düşmana dünya dar eder
Düşmesin gönlüne keder
Milletin duası yeter heyy
Yıkar bendin dağlar aşar
Mazlumun sesine koşar
Hak yoluna başın koyar
Mehmedim en can
mehmedim heyy'
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