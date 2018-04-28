;
Yol Durumu
  1. Asansör hatırası
  2. Dersimiz spor şıklık

Her yerde

Her yerde bakım
Sosyetenin en şık ve güzel isimlerinden Yasemin Özilhan, önceki gün ını hiçbir şartta ihmal etmediğini gözler önüne serdi. Aracında gözaltına maske yaptığı sırada çektiği selfie'yi paylaşan Özilhan, "Bakım için ortam fark etmiyor" dedi.
Etiketler: , , ,
  • 28 Nisan 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ