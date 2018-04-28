Sosyetenin en şık ve güzel isimlerinden Yasemin Özilhan, önceki gün bakımını hiçbir şartta ihmal etmediğini gözler önüne serdi. Aracında gözaltına maske yaptığı sırada çektiği selfie'yi paylaşan Özilhan, "Bakım için ortam fark etmiyor" dedi.
Her yerde bakım
Etiketler: Yasemin Özilhan , bakım , makyaj , sosyete
- 28 Nisan 2018, Cumartesi
- Gazete
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