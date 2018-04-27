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Gülmek Cem’in hakkı

, ’a sahneden destek verdi.

Gülmek Cem’in hakkı
Milyonları güldüren Cem Yılmaz, önceki akşam Trump 'de Kaan Sekban'ı izledi. Sekban, bir ara Yılmaz'ı sahneye davet etti. Sekban'la sahnede karşılıklı şov yapan komedyen, kahkahalara boğuldu. Yılmaz, gösteri sonunda "Gülmek bizim de hakkımız" dedi.



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