Milyonları güldüren Cem Yılmaz, önceki akşam Trump AVM'de Kaan Sekban'ı izledi. Sekban, bir ara Yılmaz'ı sahneye davet etti. Sekban'la sahnede karşılıklı şov yapan komedyen, kahkahalara boğuldu. Yılmaz, gösteri sonunda "Gülmek bizim de hakkımız" dedi.
Gülmek Cem’in hakkı
Cem Yılmaz, Kaan Sekban’a sahneden destek verdi.
Etiketler: Cem Yılmaz , Kaan Sekban , AVM , stand up
- 27 Nisan 2018, Cuma
- Gazete
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