Keyfi yerinde

; 24 / 16 25 / 16 17 / 5 12 / 5 17 / 6 17 / 9 12 / 5 24 / 18 12 / 0 15 / 8 27 / 14 16 / 8 13 / 6 25 / 7 15 / 2 14 / 9 19 / 9 14 / 7 9 / 3 22 / 7 14 / 10 18 / 12 12 / 3 13 / 2 25 / 14 23 / 8 12 / 7 19 / 13 21 / 9 20 / 6 14 / 3 12 / 5 23 / 13 15 / 11 17 / 5 19 / 11 21 / 15 18 / 9 21 / 7 24 / 18 14 / 11 23 / 14 21 / 11 13 / 4 17 / 8 14 / 1 11 / 2 16 / 3 16 / 6 18 / 13 17 / 6 24 / 14 14 / 10 19 / 11 14 / 4 21 / 12 24 / 13 20 / 14 26 / 10 19 / 8 16 / 7 13 / 7 14 / 10 22 / 12 15 / 10 13 / 9 13 / 9 23 / 13 13 / 9 15 / 3 27 / 16 20 / 14 16 / 11 19 / 7 14 / 10 21 / 7 18 / 7 16 / 5 12 / 10 14 / 5 11 / 8
Popçu Sıla,
önceki akşam Kadıköy
'deydi. Dövmeci
den
çıkarken
görüntülenen
şarkıcı, keyifli
halleriyle dikkat
çekti. Sıla
'yı
görenler ise "Ahmet Kural'la yaşadığı ayrılığın acısından eser yok"
dedi. Doğan SAVAŞ
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.