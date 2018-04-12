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’la aşk olmaz

Okan Can’la aşk olmaz
Ahmet Kural'dan ayrıldıktan sonra adı Okan Can Yantır'la anılan , önceki akşam Taksim'deydi. Sıla, Yantır'la ilgili "Kendisi yakın arkadaşım olur. Bizden aşk çıkmaz" dedi.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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