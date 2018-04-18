Çılbır City

Balıkesir'in Dursunbey ilçesinden Almanya'nın Gelsenkirchen kentine işçi olarak göç eden bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen İlkay Gündoğan, Türk lezzetlerinden vazgeçmedi... İngiltere Premier Ligi'nde şampiyonluğunu ilan eden Manchester City'nin Türk yıldızı, geçtiğimiz yıl kendisine özel bir şef tuttu.







27 yaşındaki Gündoğan; takım arkadaşları Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, David Silva ve Sergio Agüero gibi dünyaca ünlü şef Jonny Marsh ile çalışmaya başladı. Her gün dünyaca ünlü aşçının kendisi için özel olarak hazırladığı sağlıklı yemekleri yiyen İlkay Gündoğan, Michelin yıldızlı şefe şiş kebap ve çılbır yapmayı öğretti.







YEMEKLERİ EVLERİNDE YAPIYOR

Tavuktan yaptığı soğanlı kebap ile kendi tarzında yaptığı çılbırın yıldız futbolcular için son derece yararlı olduğunu keşfeden şef Jonny Marsh da mönüsüne bu iki lezzeti ekledi. Ünlü şef, Manchester City'nin yıldız futbolcuları için kendi evlerinde Türk mutfağının bu iki lezzetini yapmaya başladı. Böylece İlkay Gündoğan sayesinde dünyanın en gözde futbolcuları çılbır ile tavuktan yapılan şiş kebabı deneyimleme fırsatı bulmuş oldu.



