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Leo'ya Zayn çalımı

Yeni çekilecek ‘Rumi’ filminde Mevlana’yı oynayacak olan kadrodan çıkartıldı. Yerine asıllı geldi

Leoya Zayn çalımı
Oscarlı oyuncu Leonardo DiCaprio'ya Zayn Malik tokadı! Yakışıklı oyuncunun yeni çekilecek 'Rumi' filminde Mevlana Celaleddin Rumi'yi canlandıracağının açıklanmasının ardından internette "RumiWasntWhite" (Rumi beyaz değildi) konulu bir imza kampanyası başlatılmıştı. Kampanyaya 13 binden fazla kişi imza atmıştı. Ses getiren kampanya sonunda karşılık buldu.



Bu tepki üzerine yapımcılar, geri vites yapıp Leonardo DiCaprio yerine Müslüman bir oyuncu arayışına girdi. ülkeleri ve ABD'deki Müslümanlar arasında bir araştırma yapan yapım şirketi de Rumi'yi canlandırması için Zayn Malik'te karar kıldı. asıllı İngiliz şarkıcı, kendisine getirilen teklife sıcak bakıyor. Müslüman olan genç yıldızın, şimdiden Mevlana'nın hayatını incelemeye başladığı öğrenildi.
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  • 12 Nisan 2018, Perşembe
  • Gazete
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