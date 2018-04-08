Madenci Altuğ Leblebici ile 2 yıllık aşkı geçtiğimiz haftalarda son bulan Hande Subaşı, önceki gün teselli tatiline çıktı. Bir arkadaşıyla Akyaka'ya giden güzel oyuncu, burada deniz sezonunu açtı.
Subaşı, Muğla'daki tatili boyunca bol bol moral depoladı. Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiasının sorulması üzerine gözyaşlarına boğulan oyuncunun, paylaşımlarında keyfinin yerinde olması da dikkat çekti.
Teselli tatili
Ünlü oyuncu, bu renkli kareleri paylaşıp ‘Hayat devam ediyor’ mesajı verdi.
Madenci Altuğ Leblebici ile 2 yıllık aşkı geçtiğimiz haftalarda son bulan Hande Subaşı, önceki gün teselli tatiline çıktı. Bir arkadaşıyla Akyaka'ya giden güzel oyuncu, burada deniz sezonunu açtı.
Etiketler: Hande Subaşı , Altuğ Leblebici
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Gazete
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