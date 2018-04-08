Teselli tatili

Madenci Altuğ Leblebici ile 2 yıllık aşkı geçtiğimiz haftalarda son bulan Hande Subaşı, önceki gün teselli tatiline çıktı. Bir arkadaşıyla Akyaka'ya giden güzel oyuncu, burada deniz sezonunu açtı.



Subaşı, Muğla'daki tatili boyunca bol bol moral depoladı. Geçtiğimiz günlerde ayrılık iddiasının sorulması üzerine gözyaşlarına boğulan oyuncunun, paylaşımlarında keyfinin yerinde olması da dikkat çekti.