;
Yol Durumu
  1. Bebeğe güneş desteği
  2. Ek gelir şart!

Halime podyumda

Halime podyumda
Ünlü modacı Raşit Bağzıbağlı, 'Desert Dream' isimli koleksiyonunun defilesini önceki gün Emaar Square Mall'da gerçekleşti. Defilenin baş mankeni Halima Aden, "Muhafazakar modası içerisinde modelliği en iyi şekilde temsil ettiğim için çok gururluyum" diye konuştu.

Etiketler: ,
  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar