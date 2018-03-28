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Efsaneler buluştu

Efsaneler buluştu
Abd'deki restoranının ardından son günlerde Dubai'deki mekanında da futbol dünyasının yıldızlarını ağırlayan Nusret Gökçe'nin önceki gün de efsane bir misafiri vardı. Nusret, mekanında Arjantinli efsane futbolcu Diego Armando Maradona'yı ağırladı.



Futbolun efsane ismine kendi elleriyle et servisi yapan ünlü kasap, Maradona'yı mest etti. Arjantinli yıldızla samimi diyaloğunu da instagram hesabında paylaşan , bu karelerin altına da "Türkiye'nin gururusun dedi" notunu düştü.
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  • 28 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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