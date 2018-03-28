Efsaneler buluştu

Abd'deki restoranının ardından son günlerde Dubai'deki mekanında da futbol dünyasının yıldızlarını ağırlayan Nusret Gökçe'nin önceki gün de efsane bir misafiri vardı. Nusret, mekanında Arjantinli efsanefutbolcu Diego ArmandoMaradona'yı ağırladı.
Futbolun efsane ismine kendi elleriyle etservisi yapan ünlü kasap, Maradona'yı mest etti. Arjantinli yıldızla samimi diyaloğunu da instagram hesabında paylaşan Nusret Gökçe, bu karelerin altına da "Türkiye'ningururusun dedi" notunu düştü.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.