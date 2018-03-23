İtalya Oscar’ına Türk damgası

; 27 / 12 24 / 11 16 / 11 17 / 3 25 / 14 25 / 11 20 / 11 20 / 16 12 / 0 20 / 12 20 / 13 17 / 5 20 / 4 25 / 7 18 / 6 21 / 6 21 / 8 16 / 4 18 / 8 15 / 10 20 / 9 15 / 7 19 / 8 21 / 9 19 / 14 24 / 6 21 / 6 13 / 3 22 / 8 20 / 8 15 / 3 19 / 8 24 / 10 22 / 9 19 / 8 18 / 7 26 / 12 23 / 7 15 / 8 14 / 4 20 / 15 26 / 12 21 / 9 23 / 10 15 / 4 18 / 7 23 / 11 23 / 12 12 / 2 23 / 12 25 / 12 16 / 4 24 / 13 18 / 11 23 / 9 19 / 13 22 / 12 23 / 16 16 / 13 20 / 7 22 / 13 22 / 12 22 / 8 29 / 12 24 / 10 19 / 5 18 / 8 23 / 10 14 / 7 23 / 10 27 / 12 20 / 10 15 / 4 24 / 11 23 / 10 22 / 7 15 / 10 16 / 3 17 / 6 19 / 9 15 / 3 Adana Adıyaman Afyon Ağrı Aksaray Amasya Ankara Antalya Ardahan Artvin Aydın Balıkesir Bartın Batman Bayburt Bilecik Bingöl Bitlis Bolu Burdur Bursa Çanakkale Çankırı Çorum Denizli Diyarbakır Düzce Edirne Elazığ Erzincan Erzurum Eskişehir Gaziantep Giresun Gümüşhane Hakkari Hatay Iğdır Isparta İstanbul İzmir K.Maraş Karabük Karaman Kars Kastamonu Kayseri Kırıkkale Kırklareli Kırşehir Kilis Kocaeli Konya Kütahya Malatya Manisa Mardin Mersin Muğla Muş Nevşehir Niğde Ordu Osmaniye Rize Sakarya Samsun Siirt Sinop Sivas Şanlıurfa Şırnak Tekirdağ Tokat Trabzon Tunceli Uşak Van Yalova Yozgat Zonguldak İtalya'nın Oscar'ları olarak bilinen 62. David Di Donatello Sinema Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. 11 dalda aday olan Ferzan Özpetek'in son filmi 'Napoli Velata', gecede 2 ayrı ödüle layık görüldü. Deniz Göktürk Kobanmay ve İvana Garguillo ise 'En İyi Sahne Tasarımı' ödülü aldı. 'Napoli Velata'ya diğer ödül de 'En İyi Görüntü Yönetmeni' dalında Gianfilippo Corticella'dan geldi. Ferzan Özpetek, bir kez daha gururumuz oldu.
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