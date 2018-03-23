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Oscar’ına Türk damgası

İtalya Oscar’ına Türk damgası
İtalya'nın Oscar'ları olarak bilinen 62. David Di Donatello Sinema Ödülleri, önceki akşam sahiplerini buldu. 11 dalda aday olan Ferzan Özpetek'in son filmi 'Napoli Velata', gecede 2 ayrı ödüle layık görüldü. Deniz Göktürk Kobanmay ve İvana Garguillo ise 'En İyi Sahne Tasarımı' ödülü aldı. 'Napoli Velata'ya diğer ödül de 'En İyi Görüntü Yönetmeni' dalında Gianfilippo Corticella'dan geldi.



, bir kez daha gururumuz oldu.
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