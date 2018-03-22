Mönüde star var

Geçtiğimiz gün Dubai'deki mekanında futbol dünyasının ünlü isimlerini ağırlayan NusretGökçe, yine yıldızlı bir geceye imza attı. İngiltere Premier Ligi takımlarından Chelsea'nin iki başarılı oyuncusu Cesc Fabregasile Alvaro Morata, önceki akşam Nusret'teydi.
Dubai'deki mekanda et ziyafeti çeken iki yıldız futbolcu, gece sonunda Türkkasapla poz vermeyi de ihmal etmedi. Nusret'in Dubai'deki mekanında aynı dakikalarda ziyafet çeken bir diğer isim ise dünyaca ünlü aktör MarkWahlberg'di...
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