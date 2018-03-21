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taktiği

Telefon taktiği
Ünlü televizyoncu Murat Saygı ile 11 yıllık evliliğini 2 hafta önce bitiren Gül Gölge, önceki gün Zorlu AVM'deydi. Spor sonrası alışverişe çıkan Gölge, sorulardan kaçmak içinse unu elinden düşürmedi.
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  • 21 Mart 2018, Çarşamba
  • Gazete
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