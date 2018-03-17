Oscarlık dostluk

Dünyaca ünlü aktör RussellCrowe, 'Boşanma Sanatı'isimli bir müzayedeyle gündemegelmişti. 53 yaşındaki Oscarlı aktör,Danielle Spencer'a ödeyeceği 25milyon dolarlık tazminatın bir kısmınıkarşılayabilmek için bugüne dek rolaldığı filmlere ait eşyaların da bulunduğu200 parçalık bir koleksiyonu satacak.Crowe'un hem doğum günü, hemde eski eşiyle evlilik yıldönümü olan 7Nisan'da düzenlenecek olan açık artırmayıyakından takip eden bir isim ise CemYılmaz... Geçtiğimiz günlerde LeonardoDiCaprio'nun 30 bin dolar verip aldığıdinozor heykelinin ardından Yılmaz daünlü aktörün bazı kişisel eşyalarını satınalmak için harekete geçti. 2014'te Oscarlıoyuncuyla 'Son Umut' filminde rol alanCem Yılmaz'ın almak istediği eşyalar şunlar:45 bin dolarlık özel yapım motosiklet,50 bin dolarlık Rolex ve VacheronConstantin marka saatler, MargaretOlley'e ait 75 bin dolarlık tablo, SonUmut'ta Crowe'un giydiği 6 bin dolarlık bot,ünlü yıldızın efsane filmi Gladyatör'degiydiği 27 bin dolarlık kalkan...
ÖZEL YAPIMMOTOSİKLET45 BİN DOLAR
MARGARET OLLEY 'E AİT TABLO 75 BİN DOLAR
GLADYATÖRKALKANI27 BİN DOLAR VACHERONCONSTANTİN SAAT50 BİN DOLAR ROLEX SAAT 50 BİN DOLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.