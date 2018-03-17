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Oscarlık dostluk

, eski eşine vereceği tazminatı karşılamak için kişisel eşyalarını satıyor. da toplam 253 bin dolar değerindeki 6 eşyayı almak için Oscarlı yıldızla iletişime geçti

Oscarlık dostluk
Dünyaca ünlü aktör Russell Crowe, 'Boşanma Sanatı' isimli bir müzayedeyle gündeme gelmişti. 53 yaşındaki Oscarlı aktör, Danielle Spencer'a ödeyeceği 25 milyon dolarlık tazminatın bir kısmını karşılayabilmek için bugüne dek rol aldığı filmlere ait eşyaların da bulunduğu 200 parçalık bir koleksiyonu satacak. Crowe'un hem doğum günü, hem de eski eşiyle evlilik yıldönümü olan 7 Nisan'da düzenlenecek olan açık artırmayı yakından takip eden bir isim ise Cem Yılmaz... Geçtiğimiz günlerde Leonardo DiCaprio'nun 30 bin dolar verip aldığı dinozor heykelinin ardından Yılmaz da ünlü aktörün bazı kişisel eşyalarını satın almak için harekete geçti. 2014'te Oscarlı oyuncuyla 'Son Umut' filminde rol alan 'ın almak istediği eşyalar şunlar: 45 bin dolarlık özel yapım motosiklet, 50 bin dolarlık Rolex ve Vacheron Constantin marka saatler, Margaret Olley'e ait 75 bin dolarlık tablo, Son Umut'ta Crowe'un giydiği 6 bin dolarlık bot, ünlü yıldızın efsane filmi Gladyatör'de giydiği 27 bin dolarlık kalkan...



ÖZEL YAPIM MOTOSİKLET 45 BİN DOLAR


MARGARET OLLEY 'E AİT TABLO 75 BİN DOLAR


GLADYATÖR KALKANI 27 BİN DOLAR
VACHERON CONSTANTİN SAAT 50 BİN DOLAR
ROLEX SAAT 50 BİN DOLAR
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