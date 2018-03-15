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Annesini süsledi

Eski aşkı ’ten olan kızıyla eğlenceli anlar yaşayan Uzerli, kendini de şimdilerde Lara’ya adadı.

Annesini süsledi
Güzel oyuncu Meryem Uzerli'nin şimdilerde keyfine diyecek yok… Rol aldığı dizi ve filmlerde umduğu gibi başarıyı elde edemeyince soluğu Almanya'daki ailesinin yanında alan Uzerli, önceki gün 4 yaşındaki kızıyla eğlenceli anlar yaşadı.


Makyaj malzemelerini kızına veren oyuncu, Lara'nın karşısına geçti. Kızına makyaj yaptıran Uzerli, sonucu da instagram'da paylaştı. Yüzü simli farlar ve kırmızı rujla boyanan oyuncu, bir hayli neşeliydi… Alman oyuncunun bu kareleri de büyük ilgi gördü.
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