Annesini süsledi

Güzel oyuncu Meryem Uzerli'ninşimdilerde keyfine diyecek yok…Rol aldığı dizi ve filmlerde umduğugibi başarıyı elde edemeyince soluğuAlmanya'daki ailesinin yanında alanUzerli, önceki gün 4 yaşındaki kızıylaeğlenceli anlar yaşadı.
Makyaj malzemelerini kızına verenoyuncu, Lara'nın karşısına geçti. Kızınamakyaj yaptıran Uzerli, sonucu dainstagram'da paylaştı. Yüzü simli farlarve kırmızı rujla boyanan oyuncu, birhayli neşeliydi… Alman oyuncunun bukareleri de büyük ilgi gördü.
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