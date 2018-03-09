;
Yol Durumu
  1. Anlaşmalı boşandılar
  2. Mantıcıda doğum günü

heyecanı

Afiş heyecanı
Burak Özçivit ile Kerem Bursin'i bir araya getiren 'Can Feda' filminin i, önceki gün sosyal medyada görücüye çıktı. İki oyuncunun da kendi hesaplarında yayınladığı afiş, büyük beğeni topladı. 6 Nisan'da vizyona girecek olan film iki kahraman askerin heyecan dolu mücadelesini konu alıyor...

Etiketler: , ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
OYUN tüm oyunlar