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Gönlüm mest oldu

Gönlüm mest oldu
Elif Gönlüm, yeni yaşını, eşi Kerem Gönlüm'le birlikte yakında açılışını yapacakları kendilerine ait mekanları Baskqet'te kutladı. DJ David Şaboy'un eğlenceli anlar yaşattığı partiye Işıl Reçber, Sadettin Saran ve daha birçok ünlü isim katıldı. Elif Hanım, gecede eşinin yaptığı sürprizler karşısında mest oldu.
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  • 24 Şubat 2018, Cumartesi
  • Gazete
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