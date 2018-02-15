Aksiyon dolu dizi

; 20 / 10 13 / 7 10 / 0 2 / -6 14 / 2 16 / 5 11 / 1 19 / 12 3 / -7 15 / 2 15 / 7 12 / 2 13 / 2 14 / 0 8 / 0 11 / 3 9 / 1 5 / -2 11 / -1 9 / 0 15 / 6 12 / 6 10 / 0 11 / 0 15 / 6 13 / 3 13 / 2 10 / 1 12 / 0 10 / 0 2 / -4 11 / 1 14 / 5 14 / 9 11 / 1 8 / -2 18 / 8 14 / 4 8 / 0 11 / 7 14 / 8 13 / 5 10 / 1 12 / 2 2 / -5 8 / -1 13 / 0 12 / 1 11 / 0 13 / 0 15 / 8 14 / 6 14 / 3 10 / 0 12 / 3 14 / 6 12 / 6 20 / 11 10 / -1 11 / 2 12 / 1 12 / 8 19 / 8 16 / 7 15 / 3 14 / 10 11 / 4 12 / 6 10 / -1 16 / 7 11 / 5 10 / 4 16 / 5 14 / 8 11 / 1 9 / 1 6 / -2 15 / 5 9 / -1 13 / 6 Yakında atv'de ekrana gelecek olan '8. Gün' dizisinin çekimleri tüm hızla sürüyor. Temposu hiç bitmeyen dizi için Musa Uzunlar, aksiyon sahnelerine dövüş dersleri alarak hazırlandı.
Geniş oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizi, heyecanı zirvede tutan senaryosuyla da merak uyandıracak. Dizide Burcu Biricik, Yiğit Kirazcı ve Ceyda Düvenci de yer alıyor…
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