Gizemli aşk

Tasarımcı Derya Açıkgöz,ablası Hadise'nin izinden gitti. Aşkhayatında her zaman gizemli birhava yaratan ünlü şarkıcı gibi kardeşide bu yolu seçti. Açıkgöz, öncekigün sevgilisiyle fotoğrafını paylaşıp"Hayatımın aşkı" notu düştü. Geçtiğimiz yaz işadamı ÜmitOruç'la kısa süreli bir aşk yaşayanDerya Açıkgöz'ün yeni sevgilisiyleyaptığı paylaşımda ismini vermemesidikkat çekti. Güzel tasarımcınınbu tavrı "Derya, ablası gibi özelhayatında da soyadının hakkınıveriyor" yorumları yaptırdı.
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