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Gizemli aşk

Gizemli aşk
Tasarımcı Derya Açıkgöz, ablası 'nin izinden gitti. Aşk hayatında her zaman gizemli bir hava yaratan ünlü şarkıcı gibi kardeşi de bu yolu seçti. Açıkgöz, önceki gün sevgilisiyle fotoğrafını paylaşıp "Hayatımın aşkı" notu düştü.
Geçtiğimiz yaz işadamı Ümit Oruç'la kısa süreli bir aşk yaşayan 'ün yeni sevgilisiyle yaptığı paylaşımda ismini vermemesi dikkat çekti. Güzel tasarımcının bu tavrı "Derya, ablası gibi özel hayatında da soyadının hakkını veriyor" yorumları yaptırdı.
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  • 14 Şubat 2018, Çarşamba
  • Gazete
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