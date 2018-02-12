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Eda'ya yaz geldi

Edaya yaz geldi
Türkiye'nin dört bir yanında vatandaş üşürken Eda Taşpınar, yazı erken getirdi. Geçtiğimiz gün Miami'ye giden ikoncan, South Beach'te deniz keyfi yaptı. Plajda çekilen bu karesini instagram'da paylaşan, ikoncan hem takipçilerini kıskandırdı hem de kendi adını taşıyan güneş yağlarının reklamını yaptı.
Etiketler:
  • 12 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Mehdi Mehdi

ulan ikoncan gaga...

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cevapla 12.02.2018 11:24
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