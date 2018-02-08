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Muhteşem dostluk

Titanic’in 31 yıllık dostları ile , 1 milyon 300 bin dolar bağış toplayıp bir annenin hayatını kurtardı

Muhteşem dostluk
Efsane film Titanic'in Jack ve Rose'u, muhteşem bir yardıma imza attı. Filmin yıldızları Leonardo DiCaprio ve Kate Winslet, çevre koruma programlarını finanse etmek ve kanserli hastalara destek olmak için açtıkları "Titanic's Jack and Rose" hesabından, 1 milyon 300 bin dolar bağış topladı.




Hollywood'da dostluklarıyla örnek gösterilen ikili, bu parayla yumurtalık kanserine yakalanan 3 çocuk annesi Gemma Nuttall'ın hayatını kurtardı. Sadece 1 yıl ömür biçilen 28 yaşındaki genç kadın, toplanan destekler sayesinde Almanya'daki Hallwang Clinic'de tedavi görerek kanseri yendi.
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  • 08 Şubat 2018, Perşembe
  • Gazete
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