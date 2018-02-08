Muhteşem dostluk

Efsane film Titanic'in Jack ve Rose'u, muhteşem bir yardıma imza attı. Filmin yıldızları LeonardoDiCaprio ve KateWinslet, çevre koruma programlarını finanse etmek ve kanserli hastalara destek olmak için açtıkları "Titanic's Jack and Rose" hesabından, 1 milyon 300bin dolar bağış topladı.
Hollywood'da dostluklarıyla örnek gösterilen ikili, bu parayla yumurtalık kanserine yakalanan 3 çocuk annesiGemma Nuttall'ın hayatını kurtardı. Sadece 1 yıl ömür biçilen 28 yaşındaki genç kadın, toplanan destekler sayesinde Almanya'dakiHallwang Clinic'de tedavi görerek kanseri yendi.
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