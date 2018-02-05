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Romantik Ağa

Romantik Ağa
Ünlü işadamı Ali Ağaoğlu önceki akşam balerin sevgilisi Duygu Su Gülpınar ile Maslak 1453'teydi. 62 yaşındaki Ağaoğlu, kendisinden 39 yaş küçük aşkıyla Pm Restaurant'ta romantik bir akşam yemeği yedi.
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  • 05 Şubat 2018, Pazartesi
  • Gazete
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