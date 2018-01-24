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Gürkan’a ev'et'

Ünlü etçi , oyuncu aşkı ’a önceki gün Dubai’de evlilik teklif etti. Aldığı yanıt ise ‘Evet’ oldu...

Gürkan’a evet
Yaklaşık 4 aydır aşk yaşayan oyuncu Fatma Toptaş ile Steak House zincirinin sahibi Gürkan Topçu, ilişkilerini nikah masasına taşımaya hazırlanıyor. Gürkan Şef, önceki gün ünlü oyuncuya romantik bir evlilik teklifinde bulundu.


Güzel oyuncu, Toptaş'tan önce adı Helin Avşar'la anılan aşkı Gürkan Şef'in Dubai tatilinde yaptığı evlenme teklifini instagram'daki paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımının altına "Sanırım evet" notu düşen 'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.
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  • 24 Ocak 2018, Çarşamba
  • Gazete
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