Güzel oyuncu, Toptaş'tan önce adı Helin Avşar'la anılan aşkı Gürkan Şef'in Dubai tatilinde yaptığı evlenme teklifini instagram'daki paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımının altına "Sanırım evet" notu düşen Fatma Toptaş'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.
Gürkan’a ev'et'
Ünlü etçi Gürkan Şef, oyuncu aşkı Fatma Toptaş’a önceki gün Dubai’de evlilik teklif etti. Aldığı yanıt ise ‘Evet’ oldu...
Güzel oyuncu, Toptaş'tan önce adı Helin Avşar'la anılan aşkı Gürkan Şef'in Dubai tatilinde yaptığı evlenme teklifini instagram'daki paylaşımıyla duyurdu. Paylaşımının altına "Sanırım evet" notu düşen Fatma Toptaş'ın mutluluğu yüzünden okunuyordu.
Etiketler: Gürkan Şef , Fatma Toptaş , Gürkan Topçu
- 24 Ocak 2018, Çarşamba
- Gazete
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