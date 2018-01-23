Şen dullar

Jocelyn-Alec WIldensteIn: 1978'de evlenen çift, Alec Wildenstein'in aldatması sonucu 1999'da boşandı. Kedi kadın olarak tanınan Jocelyn, 2.5 milyar dolar tazminat aldı.
Anna Murdoch Mann-Rupert Murdoch: Rupert Murdoch, 32 yıllık eşinden boşanmak için 1.7 milyar dolar nafaka ödedi. 1999'da boşanan çiftin 3 çocukları var. Murdoch, boşandıktan 17 gün sonra Çinli-Amerikalı aktris ve iş kadını Wendi Deng ile evlendi. 86 yaşındaki Murdoch, kendisinden 38 yaş küçük olan Deng ile 14 yıl evli kaldı.
Slavica Radiç-Bernıe Ecclestone: Ecclestone, 25 yıllık eşi Radiç'ten boşanırken 1 milyar dolar ödedi. Formula 1'in 88 yaşındaki patronu Ecclestone, 48 yaş genç Brezilyalı Fabiana Flosi için eşinden boşanmıştı.
Sue Ann Arnall-Harold Hamm: Petrol sektörünün en tanınan isimlerinden olan Hamm, 24 yıllık eşinden ayrılırken yaklaşık 975 milyon dolar boşanma tazminatı ödedi.
Süreyya-Adnan Kaşıkçı: Suudi işadamı, 1982'de 20 yıllık evliliğini bitirirken 874 milyon dolar verdi.
Wendy-CraIg McCaw: Medya organı sahibi Craig McCaw, evliliklerinin bitiminde eşine yaklaşık 460 milyon dolarlık tazminat ödedi.
Robyn-Mel GIbson: Ünlü aktör Mel Gibson, 26 yıl evli kaldığı, 7 çocuğunun annesine 425 milyon dolar verdi.
SheIla-Robert L. Johnson: 33 yıllık evlilik biterken, Sheila Johnson 400 milyon dolarlık boşanma tazminatı elde etti.
Maya-MIchael Polsky: Bir enerji şirketini yöneten Michael Polsky, evliliğini noktalarken 184 milyon dolar ödedi.
JuanIta Vanoy-MIchael Jordan: 1989'da evlenen çift, 2006'da boşanma kararı aldı. Vanoy, 168 milyon dolar tazminat aldı.
Galina Besharova-Boris Berezovsky: 1991'de başlayıp 2010'da noktalanan evlilikleri sonrası Berezovsky, Besharova'ya 160 milyon dolar ödedi.
MarcIa Murphey-NeIl DIamond: Sanatçı Diamond, 150 milyon dolar ile boşandı.
Laura Andrassy-Greg Norman: Golfçü Norman ile 1981-2007 arasında evli kalan Andrassy, 103 milyon dolar aldı.
Yaklaşık 8 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanlarından olan Roman Abramoviç , kendisinden 14 yaş küçük Dasha Zhukova için 16 yıllık eşi ve 5 çocuğunun annesi Irina Vyacheslavovna'dan (üstte) boşanmıştı. Miktar kesin olarak açıklanmasa da Abramoviç'in 300 milyon dolar tazminat ödediği basına yansıdı. 50 yaşındaki Abramovich şimdi de 10 yıllık eşi Dasha Zhukova'dan boşanacağını açıkladı. Bu boşanmanın en yüksek tazminatlar listesini değiştirmesi bekleniyor.
Özlem KAMER TERCANLI
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