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Yine hüsran

, aşk hayatında mutluluğu bir türlü bulamadı. Akkaya ile ’nın 7 aylık aşkı önceki gün sona erdi

Yine hüsran
Deniz Akkaya'nın yüzü yine gülmedi. Geçtiğimiz yaz Gökmen Şeynova ile aşk yaşamaya başlayan Akkaya, önceki gün ilişkinin bittiğini duyurdu. 40 yaşındaki eski manken, şu sözleriyle de 'aşk bitse de dostluk baki' mesajı verdi:
"Çok değer verdiğim Gökmen Şeynova ile şahane dostluğumuz devam ederek ilişkimizi bitirdik. Ömür boyu yan yana dostluğumuz devam edecek. Yine gülerek yolumuzda yürüyeceğiz." Bugüne kadar geride bıraktığı hemen hemen hiçbir sevgilisiyle görüşmeyen ve neredeyse tüm aşkları düşmanca sona eren Akkaya'nın bu sözleri ise şaşırttı.
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