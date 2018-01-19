"Çok değer verdiğim Gökmen Şeynova ile şahane dostluğumuz devam ederek ilişkimizi bitirdik. Ömür boyu yan yana dostluğumuz devam edecek. Yine gülerek yolumuzda yürüyeceğiz." Bugüne kadar geride bıraktığı hemen hemen hiçbir sevgilisiyle görüşmeyen ve neredeyse tüm aşkları düşmanca sona eren Akkaya'nın bu sözleri ise şaşırttı.
Yine hüsran
Deniz Akkaya, aşk hayatında mutluluğu bir türlü bulamadı. Akkaya ile Gökmen Şeynova’nın 7 aylık aşkı önceki gün sona erdi
"Çok değer verdiğim Gökmen Şeynova ile şahane dostluğumuz devam ederek ilişkimizi bitirdik. Ömür boyu yan yana dostluğumuz devam edecek. Yine gülerek yolumuzda yürüyeceğiz." Bugüne kadar geride bıraktığı hemen hemen hiçbir sevgilisiyle görüşmeyen ve neredeyse tüm aşkları düşmanca sona eren Akkaya'nın bu sözleri ise şaşırttı.
Etiketler: Deniz Akkaya , Gökmen Şeynova
- 19 Ocak 2018, Cuma
- Gazete
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