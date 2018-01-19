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Eskimeyen dostluk

Eskimeyen dostluk
Holllywood'un iki efsane ismi Meryl Streep ile Robert De Niro, dostluklarıyla da 'efsane' oldu... 1984'te çekilen 'Geç Kalan Sevgi' filminde iki aşığı oynayan usta oyuncular, geçtiğimiz haftaki bir ödül töreninde de sarmaş dolaştı.


İkilinin 34 yıl arayla çekilen bu iki karesi ise "Ustaların eskimeyen dostluğu" dedirtti.
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