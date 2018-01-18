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Tacizciden satılık malikane

Tacizciden satılık malikane
Ünlü yapımcı eşi Harvey Weinstein'den '50'den fazla kadına tecavüz dahil cinsel şiddet uyguladığı' gerekçesiyle boşanma davası açan Georgina Chapman, tazminat olarak yaklaşık 20 milyon dolar istemişti.


Tacizci yapımcı, bu tazminatı ödeyebilmek için New York'un Amagansett bölgesindeki malikanesini 10 milyon dolardan satışa çıkardı.
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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