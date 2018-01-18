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Sıla’dan Federer müjdesi

Playboy’a kapak olan ilk Türk kızı ’in Avusturyalı kaleci eşi, ‘Dostum ile bu yıl ’nin Ege kıyılarını dolaşmayı planlıyoruz’ dedi

Sıla’dan Federer müjdesi
Erkek dergisi Playboy'a kapak olan ilk Türk kızı Sıla Şahin, 2016'da evlendiği eşi Samuel Şahin Radlinger ile Alman basınına röportaj verdi. Diyarbakır doğumlu güzel oyuncuyla evlendikten sonra eşinin soyadı olan 'Şahin'i alarak gündem olan 'Hannover 96' takımının kalecisi, Türkiye'den övgüyle bahsetti. Ülkemize ve Türk yemeklerine olan hayranlığını dile getiren Samuel Şahin Radlinger, şöyle dedi: "Eşimin soyadını gururla taşıyorum. Beni defalarca Türkiye'ye götürdü ve her gidişimde büyülendim."


Tüm takım arkadaşlarına da 'nin güzelliklerini anlattığını söyleyen Avustralyalı kaleci, yılbaşını birlikte karşıladığı Roger Federer'le de Türkiye'de tatil planı yaptığını dile getirdi. Tenis dünyasının efsane isminin bu plana sıcak baktığını söyleyen yabancı damat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lig biter bitmez, Roger'a da uyan bir zamanda Türkiye'nin dillere destan Ege kıyılarını gezmeyi planlıyoruz. Sıla ve ben Türkiye'yi yabancı dostlarımıza tanıtmaktan çok mutluyuz.."
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  • 18 Ocak 2018, Perşembe
  • Gazete
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