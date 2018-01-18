Tüm takım arkadaşlarına da Türkiye'nin güzelliklerini anlattığını söyleyen Avustralyalı kaleci, yılbaşını birlikte karşıladığı Roger Federer'le de Türkiye'de tatil planı yaptığını dile getirdi. Tenis dünyasının efsane isminin bu plana sıcak baktığını söyleyen yabancı damat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lig biter bitmez, Roger'a da uyan bir zamanda Türkiye'nin dillere destan Ege kıyılarını gezmeyi planlıyoruz. Sıla ve ben Türkiye'yi yabancı dostlarımıza tanıtmaktan çok mutluyuz.."
Sıla’dan Federer müjdesi
Playboy’a kapak olan ilk Türk kızı Sıla Şahin’in Avusturyalı kaleci eşi, ‘Dostum Roger Federer ile bu yıl Türkiye’nin Ege kıyılarını dolaşmayı planlıyoruz’ dedi
Tüm takım arkadaşlarına da Türkiye'nin güzelliklerini anlattığını söyleyen Avustralyalı kaleci, yılbaşını birlikte karşıladığı Roger Federer'le de Türkiye'de tatil planı yaptığını dile getirdi. Tenis dünyasının efsane isminin bu plana sıcak baktığını söyleyen yabancı damat, sözlerini şöyle sürdürdü: "Lig biter bitmez, Roger'a da uyan bir zamanda Türkiye'nin dillere destan Ege kıyılarını gezmeyi planlıyoruz. Sıla ve ben Türkiye'yi yabancı dostlarımıza tanıtmaktan çok mutluyuz.."
Etiketler: roger federer , Sıla Şahin , Türkiye , Samuel Şahin Radlinger
- 18 Ocak 2018, Perşembe
- Gazete
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