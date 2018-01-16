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ajanı

’un 2019’da vizyona girecek 25. filmi için 150 milyon dolar bütçe ayıran yapımcılar, ajanın bugüne kadar gittiği 5 şehre tur düzenleyecek. Listede da var!

İstanbul ajanı
Dünyanın en ünlü ajanı James Bond'un maceralarını anlatan filmlerin 25.'si için hazırlıklar başladı. Tüm dünyada önümüzdeki yıl vizyona girmesi planlanan film için 150 milyon dolar bütçe ayıran yapımcılar, bu paranın bir kısmını kazanmak içinse ilginç bir yol buldu. Yapımcılar, internet sitelerinden İngiliz ajanın bugüne kadar maceralar yaşadığı 5 şehre kapsamlı bir tur düzenleyeceklerini duyurdu. Listenin ilk sırasına James Bond'un yaşadığı Londra'yı koyan yapımcılar, 2. sırada ise Moskova'ya yer verdi. Tur düzenlenecek şehirlerin listesinin 3. sırasında ise İstanbul var. Tura katılacaklar, 5 gün boyunca Kapalıçarşı, Sultanahmet gibi yerleri gezip İstanbul'daki 5 yıldızlı lüks bir otelde kalacak. 'James Bond İstanbul' turu için belirlenen ücret ise 2 bin 500 pound yani yaklaşık 13 bin TL... Bu arada 'un serinin 24 filmi içerisinde toplam 3 kere İstanbul'a gelmesinin nedenini filmin prodüktörü Barbara Broccolli, şöyle anlatmıştı: "Bond'un yaratıcısı Ian Fleming'in dünyadaki en favori şehri İstanbul. Defalarca İstanbul'a giden Fleming için bu şehir, başka bir önem taşıyor."


1963'TEN BERİ...
Serinin ikinci filmi olan ''dan Sevgilerle', 1963'te 'da çekildi. Başrolde Sean Connery ile Daniela Bianchi vardı.


KAPALIÇARŞI BOND'U
Serinin 23. filmi olan ve başrolünde 'in rol aldığı Skyfall'un da birçok sahnesi İstanbul'da çekildi. 'daki çekimler o dönem büyük ses getirmişti.


IAN FLEMİNG
James Bond'un yazarı , 6-7 Eylül 1955 olaylarının yaşandığı sırada İstanbul'daydı. Interpol toplantısı için ülkemize geldiğini söyleyen Fleming'in toplantılara hiç katılmadığı ortaya çıkmıştı.
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