İstanbul ajanı

Dünyanınen ünlü ajanıJames Bond'unmaceralarını anlatanfilmlerin 25.'si içinhazırlıklar başladı. Tümdünyada önümüzdeki yılvizyona girmesi planlananfilm için 150 milyondolar bütçe ayıranyapımcılar, bu paranınbir kısmını kazanmakiçinse ilginç bir yol buldu.Yapımcılar, internetsitelerinden İngilizajanın bugüne kadarmaceralar yaşadığı5 şehre kapsamlı birtur düzenleyecekleriniduyurdu. Listenin ilksırasına James Bond'unyaşadığı Londra'yı koyanyapımcılar, 2. sıradaise Moskova'ya yerverdi. Tur düzenlenecekşehirlerin listesinin 3.sırasında ise İstanbulvar. Tura katılacaklar, 5gün boyunca Kapalıçarşı,Sultanahmet gibi yerlerigezip İstanbul'daki 5yıldızlı lüks bir oteldekalacak. 'James Bondİstanbul' turu içinbelirlenen ücret ise 2 bin500 pound yani yaklaşık13 bin TL... Bu aradaJames Bond'un serinin 24filmi içerisinde toplam3 kere İstanbul'agelmesinin nedenini filminprodüktörü BarbaraBroccolli, şöyle anlatmıştı:"Bond'un yaratıcısı IanFleming'in dünyadakien favori şehri İstanbul.Defalarca İstanbul'agiden Fleming için buşehir, başka bir önemtaşıyor."
1963'TEN BERİ...
Serinin ikinci filmi olan 'Rusya'dan Sevgilerle', 1963'te İstanbul'da çekildi. Başrolde Sean Connery ile Daniela Bianchi vardı.
KAPALIÇARŞI BOND'U
Serinin 23. filmi olan ve başrolünde Daniel Craig'in rol aldığı Skyfall'un da birçok sahnesi İstanbul'da çekildi. Kapalıçarşı'daki çekimler o dönem büyük ses getirmişti.
IAN FLEMİNG
James Bond'un yazarı Ian Fleming, 6-7 Eylül 1955 olaylarının yaşandığı sırada İstanbul'daydı. Interpol toplantısı için ülkemize geldiğini söyleyen Fleming'in toplantılara hiç katılmadığı ortaya çıkmıştı.
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