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Singapur’da aşk

Singapur’da aşk
Yeni Türkü'nün solisti Derya Köroğlu ve eşi Ayşe Köroğlu, Phuket'teki bir detoks merkezindenden sonra soluğu Singapur'da aldı. Aralarında 19 yaş fark olan çift, mutlu pozlarıyla "Aşkın yaşı yoktur" dedirtti.
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  • 13 Ocak 2018, Cumartesi
  • Gazete
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