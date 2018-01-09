Resmen ikizler

Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden Tülin Şahin, yabancı basının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şahin, son olarak önde gelen moda dergilerinden Harper's Bazaar'ın Avustralya edisyonunda ilginç bir makalenin başkahramanı oldu. Cindy Crawford'a olan benzerliğinden dolayı kendisine 'Yerli Cindy' lakabı takılan Şahin hakkında şu ilginç ifade yer aldı: "Dünyacaünlü Türk süper model, adeta Cindy'ninikizi... Böyle bir benzerlik olamaz. Şu anadek, bu kadar güçlü benzerlik görmedik.Bu ikisi kesin akrabalar." İkilinin şaşırtan benzerliği için şu yorumlara yer verildi:
'TEST YAPTIRMALARI ŞART' "Şu ikisine bir bakar mısınız?Kahverengi saçlar, gözler, kaşlar, benlerinekadar her şey aynı ve diğer ortak noktalarıinanılmaz güçlü kariyerleri. Tülin Şahin, Türkiye'de dünyaca ünlü markaların yüzü olan tek model. Fakat bu ikilinin kesin bir gen,DNA testi yaptırması gerekiyor. Mutlakabir akrabalıkları var."
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