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Resmen ikizler

Harper’s Bazaar , ile ’un benzerliği için ‘Mutlaka akrabalar. DNA’ları araştırılsın’ diye yazdı

Resmen ikizler
Ülkemizi dünyada başarıyla temsil eden Tülin Şahin, yabancı basının ilgi odağı olmaya devam ediyor. Şahin, son olarak önde gelen moda dergilerinden Harper's Bazaar'ın Avustralya edisyonunda ilginç bir makalenin başkahramanı oldu. Cindy Crawford'a olan benzerliğinden dolayı kendisine 'Yerli Cindy' lakabı takılan Şahin hakkında şu ilginç ifade yer aldı: "Dünyaca ünlü Türk süper model, adeta Cindy'nin ikizi... Böyle bir benzerlik olamaz. Şu ana dek, bu kadar güçlü benzerlik görmedik. Bu ikisi kesin akrabalar." İkilinin şaşırtan benzerliği için şu yorumlara yer verildi:


'TEST YAPTIRMALARI ŞART'
"Şu ikisine bir bakar mısınız? Kahverengi saçlar, gözler, kaşlar, benlerine kadar her şey aynı ve diğer ortak noktaları inanılmaz güçlü kariyerleri. , 'de dünyaca ünlü markaların yüzü olan tek model. Fakat bu ikilinin kesin bir gen, DNA testi yaptırması gerekiyor. Mutlaka bir akrabalıkları var."
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